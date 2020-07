Mulher leva multa de R$ 3,5 mil por manter aves silvestres e jabutis irregularmente em cativeiro

Os policiais compareceram à residência, no Bairro Ginásio, após uma denúncia, e tiveram autorização da moradora para realizarem uma vistoria no imóvel.

Durante a fiscalização, os militares encontraram dois papagaios-verdadeiros (Amazona aestiva), dois periquitões-maracanã (Aratinga leucophthalma) e três jabutis (Geochelone carnonaria), todos mantidos irregularmente em cativeiro.

Segundo a polícia, os animais estavam todos em uma área com sombra, com comida e com água fartas e não apresentavam sinais de maus-tratos.

A moradora informou que possuía os animais a título de estimação e que não sabia da proibição de criá-los em casa.

O auto de infração ambiental no valor de R$ 3,5 mil por manter espécimes da fauna silvestre nativa em cativeiro foi elaborado com base no artigo 25, parágrafo 3º e inciso III, da resolução SMA nº 48/2014.