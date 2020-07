Hospital Regional do Câncer assina convênio com Estado para ampliar atendimento

O HRCPP (Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente) realizou na tarde de ontem o ato de oficialização do convênio da unidade com o Estado de São Paulo. Com isso, ao longo de três meses, o governo estadual repassará R$ 6,3 milhões para que o hospital receba pacientes oncológicos do HR (Hospital Regional) Doutor Domingos Leonardo Cerávolo, possibilitando que este amplie o atendimento à pandemia da Covid-19 e demais demandas reprimidas. Vale lembrar que o Hospital Regional do Câncer não receberá pacientes com Covid-19, apenas permitirá que o HR, sim, atue com maior capacidade na pandemia.

Com o convênio firmado, o HRCPP abrirá para estes pacientes 80 leitos clínicos e 10 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), o que “desafogará” o Hospital Regional. Por mês, o convênio tem um repasse de R$ 2,1 milhões, totalizando os R$ 6,3 milhões ao longo dos 90 dias. “Faremos o possível para que este convênio seja mantido, para que, assim, o hospital chegue finalmente à sua capacidade total de atendimento em breve”, afirmou o presidente do HRCPP, Francelino Magalhães. Ele lembrou que, com isso, o principal objetivo é fazer com que a população, especialmente aqueles que não possuem convênios de saúde, tenha um atendimento digno em todos os aspectos.

É importante dizer que, conforme noticiado por este diário, todas as adequações solicitadas pelo Estado já foram feitas no HRCPP, como a aquisição de televisores, frigobares e outros equipamentos, para deixar prontos os leitos previstos no convênio. Além disso, desde o começo de julho, o hospital referência já realiza todas as cirurgias e internações oncológicas da Santa Casa de Misericórdia de Presidente Prudente. Essa parceria, no entanto, não tem ligação com o convênio estadual.

Diretamente, este novo passo permitirá que o Hospital Regional do Câncer contrate entre 140 e 160 funcionários para a nova fase de funcionamento.

Benefício regional

O prefeito de Presidente Prudente, Nelson Roberto Bugalho (PSDB), esteve na cerimônia, e pontuou sobre a importância do ato, que o contrato vem para auxiliar na manutenção e avanço da região no Plano São Paulo, do governo estadual, e que permite a abertura das atividades comerciais gradativamente. “A disponibilidade de leitos para o enfrentamento da Covid-19 nos hospitais, sobretudo leitos UTI, é um dos indicadores analisados para a retomada econômica”, aponta. Com isso, a expectativa para as próximas avaliações do Estado é que a região se mantenha ou avance de fase.

O deputado estadual Mauro Bragato (PSBD) também esteve presente, pelo auxílio que teve nas tratativas, e garantiu, além do atual contrato, o repasse de mais R$ 1 milhão até o final do ano, para que a unidade amplie seus atendimentos. “Vamos continuar buscando recursos para alavancar a saúde regional”.

A Santa Casa de Misericórdia de Presidente Prudente inaugurou mais cinco leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) exclusivos para tratamento de pacientes com sintomas graves de coronavírus, a Covid-19. O hospital informou ainda que, na quinta-feira, 23 de julho, outros cinco leitos começarão a funcionar. Para início do funcionamento dos leitos, o Estado doou 10 respiradores à Santa Casa. Já a Prefeitura de Prudente realizou a cessão de dois monitores. Em tratativa liderada pelo prefeito Nelson Roberto Bugalho (PSDB), a Prefeitura de Álvares Machado cedeu outros dois e a de Regente Feijó um. Além disso, junto ao HRCPP (Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente), a Santa Casa fez remanejamento interno de outros cinco monitores.

Balanço de atendimentos do HRCPP em 2020

Período analisado: janeiro a junho

Radioterapia: 5.071

Quimioterapia: 6.657

Consultas: 12.179

Cirurgias: 284

Internações: 146

Ultrassom: 952

Ressonância magnética: 241

Tomografia computadorizada: 1.020

Total: 26.550 atendimentos

