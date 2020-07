Asilo com surto de Covid-19 registra morte de idosos com diagnóstico positivo da doença

Segundo a Secretaria da Saúde, o homem de 71 anos, que era abrigado no asilo, sofria de hipertensão. Ele foi encaminhado à Santa Casa e internado na UTI, mas não resistiu e morreu na manhã desta segunda-feira e já foi sepultado.

Já a idosa que estava internada, o quadro de saúde se agravou e ela morreu no início da tarde desta segunda-feira. O corpo dela está sendo levado para o estado do Piauí, onde reside a família.

Com as duas novas mortes, Tupã agora registra quatro óbitos durante a pandemia. Os novos casos de morte na cidade aconteceram 36 dias após a última morte, no dia 7 de junho. Tupã tem atualmente 151 casos confirmados da doença.

Segundo a prefeitura, foram realizados 75 exames, sendo 29 funcionários e 46 idosos. Entre os funcionários houve 20 resultados negativos e nove positivos para Covid-19. Enquanto, entre os internos, foram 31 negativos e 15 positivos.

A prefeitura informou ainda que, dos positivos, dez idosos seguem hospitalizados na Santa Casa da cidade.

Mudança de prédio

Alguns moradores já tinham sido internados com coronavírus na semana passada e a prefeitura iniciou um processo de transferência deles para outro prédio neste domingo.

A transferência dos internos para a antiga Clínica de Repouso Dom Bosco foi feita neste domingo, e os protocolos sanitários do Ministério da Saúde indicam que os espaços que passam por desinfecção sejam ocupados somente após um período de 24 a 48 horas.