ARTIGO: A cloroquina, o histórico de atleta, a gripezinha e a propaganda… Será?

Extra! Extra! Diretamente do País da Cloroquina! Um lugar onde se você tem “histórico de atleta”, um dos vírus mais mortais do mundo, se torna apenas mais uma “gripezinha”, caso você o contraia. E vamos para mais resumo semanal de tudo o que ocorreu por lá e por aqui.

Acredito que a última da vez foi a informação de que o “chefe do executivo” está com o “Covid-19”. Não sei não… O cara está tão desacreditado que, quando não tinha… O povo achava que tinha… Agora que tem… Ninguém acredita… Vai saber…

Em meio a tal tem ou tem… O mais curioso foi a “disseminação” em suas lives da tal cloroquina… Só acho… Mas parecia aqueles comerciais de margarina… Ah… E a propósito… Quem teve contato com ele não deveria ficar isolado (em observação), segundo as recomendações da OMS? Talvez, seja por essas e “outras” que o povo “desconfia”…

Ganhamos um novo “milistro” na educação, Milton Ribeiro. Agora, até quando? Isso não sabemos… Quanto as suas “declarações” em púlpitos religiosos… Esperamos que as mesmas fiquem por lá… “Quem as defende, que as adote!” Mas, como se sabe… O Brasil (pelo menos em sua Magna Carta) é um país laico… Ou deveria ser… Ah… Só mais uma pergunta: Conferiram o “diploma” dele? Não custa se prevenir né…

E o Queiroz? Agora vai em casa… Prisão domiciliar! Interessante… Mas essa galera não era contra isso? Ah… É mesmo… Isso só ocorre com “ladrão amigo do rei”. Só uma pergunta: E quando é meu amigo? Como funciona mesmo? Vamos aguardar pra conferir…

E o facebook? Tá derrubando geral as “contas falsas” e uns “robôs” ligados a uma galera aí… Infelizmente, como sabemos, isso é igual a “cabeça de hidra”, você corta uma, aparecem duas no lugar… Mas… Sigamos! Afinal, já sabíamos de tudo isso! Não é mesmo!?

Por aqui nas terras “paulistanianas”, de João, o Dória, tem pedido de desculpas, esclarecimentos, “puxão de orelha da Damares” e “entrega de marmitas de socialite”, após

algumas falas ditas e desditas… É como minha vó dizia: “Disse porque quis, agora aguenta porque deve!”

Ainda por aqui, esta semana teve região mais flexibilizada do que outra no plano… Estranho… Mas como se sabe… No “mundo da lua” e nas “terras de João”, tudo pode acontecer! Até pular as etapas… Vai vendo…

Enfim pessoal, entre essas, aquelas e outras “verdades ou não” dessa galerinha, isso foi apenas “mais uma semana”… E não se esqueçam… Por lá e por aqui “sempre tem mais”! Até a próxima!

Tiago Rafael dos Santos Alves

Professor, Historiador e Gestor Ambiental

Membro Correspondente da ACL e AMLJF