Acidente entre carro e bicicleta deixa ciclista ferido

Um jovem ciclista de 17 anos de idade ficou ferido após se envolver em um acidente no início da noite desta segunda-feira (13) em Presidente Venceslau. Ele colidiu frontalmente contra um veículo Air Cross no prolongamento da avenida Carlos Platzeck.

A motorista do Air Cross, uma senhora de 75 anos de idade, seguia pela via no sentido centro/bairro, quando iniciou manobra para entrar na rua Ernane Murad. O ciclista seguia com a bicicleta motorizada no sentido bairro/centro e acabou colidindo com o automóvel.

Com o impacto o ciclista caiu no chão e partes da bicicleta atingiram o parabrisa do carro que teve a frente toda danificada.

O ciclista, de acordo com informações, voltava do trabalho. Ele teve escoriações e foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros até o Pronto Socorro da Santa Casa. Ele estava consciente e reclamava de dores, porém, o estado não apresentava gravidade.

O rapaz passa por exames e avaliação médica. A motorista do carro nada sofreu.

A Polícia Militar foi acionada e a Perícia Técnica irá elaborar um laudo para apurar as causas do acidente.