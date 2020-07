UnB aposta em imunobiológicos para combater covid-19

Enquanto parte dos pesquisadores dedicam esforços para criar uma vacina capaz de impedir o contágio do covid-19, outros procuram medicações capazes de acelerar a sua cura. A aposta de um grupo de pesquisadores do Departamento de Biologia Celular da Universidade de Brasília (UnB) é em encontrar medicações capazes de conter a doença por meio de controle da resposta imunológica.

Quem coordena o projeto é a pesquisadora Anamélia Lorenzetti Bocca, do Laboratório de Imunologia Aplicada. Sua atuação se dá em duas frentes: uma busca utilizar o plasma sanguíneo dos pacientes que já se curaram do covid-19 para que os anticorpos neutralizantes possam deter o vírus, outra procura medicações que possam conter o processo inflamatório provocado pela doença.

Anamélia explica que o controle do processo inflamatório provocado pelo sistema imunológico é um dos pontos mais importantes para a cura da doença. “Grande parte das sequelas que a gente sofre com a doença são consequências da nossa resposta imunológica. Isso implica em termos pacientes que desenvolvem uma forma mais grave da doença e outros não”.

O grupo de pesquisadores não procura criar uma medicação do zero, mas sim explorar antiinflamatórios já existentes. “Nós já temos dados prévios de substâncias anti-inflamatórias que são bem toleradas para serem administradas, não possuem toxicidade e já possuem uma caracterização prévia. O que nós queremos fazer é nesse contexto do processo inflamatório do pulmão, utilizar essas substâncias para controlar as células inflamatórias”, afirma a pesquisadora.