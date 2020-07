Rússia conclui testes e deve começar a distribuir vacina em agosto

A Rússia deve ser o primeiro país a começar a distribuição em massa de uma vacina contra a Covid-19. De acordo com a agência de notícias do governo do país, os testes clínicos foram finalizados hoje e a distribuição deve ser iniciada já em agosto.

“A pesquisa foi concluída e provou que a vacina é segura “, disse Yelena Smolyarchuk, chefe do centro de pesquisas clínicas da Universidade Sechenov, à agência de notícias estatal TASS.

De acordo com o diretor do Centro Nacional de Pesquisa para Epidemiologia e Microbiologia Gamalei, instituição que desenvolveu a vacina, a expectativa é que ela esteja disponível para a população entre 12 e 24 de agosto .

Os testes clínicos da vacina começaram em junho , quando a Universidade Sechenov reuniu 38 voluntários remunerados, com idades entre 18 e 65 anos, para a pesquisa. Apesar de eles serem monitorados por seis meses, alguns receberão alta nesta quarta-feira (15), após 28 dias de isolamento, cuja intenção foi protegê-los de outras eventuais infecções.

O Ministério da Saúde russo ainda realizará testes bioquímicos da vacina, mas espera finalizar o processo até setembro, mesmo mês para o qual está prevista a produção em massa por laboratórios privados.

Para reforçar o estudo, o exército do país também vem testando a vacina desde junho e os trabalhos devem seguir por mais dois meses. Com mais de 730.000 infectados e outros 11.000 mortos, a Rússia é um dos países mais atingidos pela pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2).