Programa Criança Feliz está em execução em Adamantina

Para o funcionamento do programa, Secretaria de Assistência Social contratou 7 jovens aprendizes

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Assistência Social, está executando o Programa do Governo Federal intitulado de “Programa Criança Feliz”.

A iniciativa que está amparada pelo Decreto nº 8869/2016 tem como diretrizes e estratégias dar apoio as famílias em suas funções de cuidado e educação para promoção do desenvolvimento integral das crianças na primeira infância.

Os pilares do programa são a visita domiciliar e a integração das políticas públicas do município.

Em Adamantina, 150 famílias que estão referenciadas no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) serão acompanhadas semanalmente pela equipe e mensalmente, o Governo Federal repassará ao município o valor de R$11.500,00 para a manutenção da ação.

Os acompanhamentos realizados pelo Programa serão desenvolvidos com gestantes, crianças de até três anos e suas famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família; crianças de até seis anos beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada e suas famílias e crianças de até seis anos afastadas do convívio familiar em razão da aplicação de medida de proteção.

O programa objetiva apoiar à gestante e a família na preparação para o nascimento e nos cuidados perinatais; colaborar no exercício da parentalidade por meio do fortalecimento dos vínculos; mediar o acesso da gestante e das crianças na primeira infância e de suas famílias as políticas e serviços públicos e, ainda, integrar, ampliar e fortalecer ações de políticas públicas as gestantes, crianças na primeira infância e suas famílias.