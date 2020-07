Polícia investiga se incêndio que destruiu milhares de testes para Covid-19 foi criminoso

“Pode ter sido criminoso. Ali é um local que a gente sabe que é frequentado por usuários de drogas, os vagões abandonados dessa ferrovia. Provavelmente essas pessoas atearam fogo nesse vagão para se esquentar na madrugada e agora vai ser apurado”, explica o delegado.

De acordo com o secretario de saúde, André Spadaro, o fogo queimou pelo menos 2 mil testes rápidos e 3 mil kits de coleta do teste PCR. A pasta também perdeu R$ 300 mil em leites especiais que seriam entregues para crianças com alergia.

De acordo com a prefeitura de Botucatu, no local também tinham móveis que seriam levados a novas unidades de saúde do município, equipamentos de proteção individual (EPIs), documentos, eletrodomésticos, entre outros objetos.

Em nota, a Rumo esclareceu que o vagão incendiado não é arrendado da concessionária, mas que estava apoiando as tratativas de retirada do vagão do local, junto ao DNIT.