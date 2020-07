PAT de Adamantina divulga vaga para motorista

A Prefeitura de Adamantina, por meio do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), órgão vinculado à Secretaria de Administração anuncia uma vaga para o cargo de motorista. A contratação será pelo prazo determinado e o contratado atuará na cidade de Osvaldo Cruz.

A carga horária é de 44 horas semanais e o salário é de R$2.952,47. O processo seletivo será composto por análise documental, prova de conhecimentos específicos e entrevista final.

O SEST SENAT órgão responsável pela vaga exige que o candidato comprove ensino médio completo, tenha a carteira nacional de habilitação categoria “D” válida, formação concluída no curso especializado para condutores de veículos de transporte coletivo e passageiros e experiência comprovada profissional em atividades de motorista e o currículo atualizado.

É desejável ainda que o candidato tenha experiência em campanhas socioeducativas, experiência no atendimento ao cliente e em rotinas administrativas.

Na prova, o interessado na vaga precisará dominar temas como conhecimento de legislação de trânsito e segurança do trabalho, higiene e proteção ao meio ambiente, noções de programa de qualidade de vida, informática (pacote Office) e, ainda, língua portuguesa.

As inscrições devem ser realizadas no link www.sestsenat.org.br/ vagas até o dia 15 de julho. A não observância do disposto no Código de Ética do SEST SENAT ensejará na desclassificação em qualquer etapa do processo seletivo.

A previsão é de que a prova objetiva e a entrevista sejam realizadas no dia 21 de julho e o resultado final deverá ser publicado a partir do dia 30 de julho. O processo seletivo será válido por 12 meses a partir da publicação do Resultado Final. Mais informações podem ser obtidas no PAT por meio do telefone (18) 3522-5164.