Homem morre em acidente entre dois caminhões e um carro

O motorista do caminhão branco ficou preso às ferragens e chegou a ser socorrido, como informa a polícia. Apesar disso, ele morreu a caminho do PS. As outras pessoas envolvidas na ocorrência, condutor e passageira do carro e condutor do outro caminhão, já tiveram alta no PS de Bertioga.

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER), que administra o trecho, informou que a rodovia ficou totalmente interditada horas depois do acidente, sem opção de desvio, para atendimento da ocorrência. Até a publicação desta reportagem, houve a liberação de uma faixa nos sentidos Norte e Sul. A faixa dois, no sentido Norte, permanece interditada.