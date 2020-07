Hamilton vence GP da Estíria e mira em recorde de Schumacher

O piloto inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, venceu neste domingo (12) o Grande Prêmio de Estíria, disputado no circuito de Spielberg (Áustria). Com este triunfo ele ficou muito próximo de se tornar o piloto com o maior número de vitórias na Fórmula 1. A segunda posição ficou com o finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes, enquanto o holandês Max Verstappen, da Red Bull, terminou em terceiro.

Pole position

O atual campeão mundial chegou à prova como grande favorito, pois alcançou a pole position no último sábado, ao alcançar o tempo de 1min19s273, com 1s216 de vantagem sobre o segundo colocado, Max Verstappen.