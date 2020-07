Engavetamento deixa uma pessoa morta

De acordo com a Polícia Rodoviária, a motorista de um veículo modelo Fiat Uno parou no acostamento e foi atingida por um segundo automóvel, um Volkswagen Gol. O condutor do segundo veículo perdeu o controle e foi parar do outro lado da pista. Ao descer do carro, ele foi atropelado por outro automóvel e morreu na hora.