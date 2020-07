Doria diz que policiais usarão câmeras fixadas em uniforme a partir de agosto

O governador João Doria informou hoje (13) que policiais militares passarão, a partir do dia 1º de agosto, a usar câmeras fixadas em seus uniformes. A medida foi tomada devido aos recentes casos de violencia policial no estado.

” As ações serão transmitidas para o Copom. Isso vai reduzir sim o nível de violência de poucos e serve para apresentar fatos reais, cenas sem edição. As bodycams vão contribuir para diminuir a violência e melhorar a eficiência da PM” , disse Doria, em coletiva realizada no Palácio dos Bandeirantes.

De acordo com Doria, os policiais envolvidos no caso de violência contra uma mulher na cidade de Parelheiros já foram afastados.

“Os policiais militares que agrediram uma mulher em Parelheiros, na Capital de SP, já foram afastados e responderão a inquérito. As cenas exibidas no Fantástico causam repulsa. Inaceitável a conduta de violência desnecessária de alguns policiais. Não honram a qualidade da PM de SP” , afirmou em um post publicado em suas redes sociais.