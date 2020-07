Atualização no Plano SP possibilita reabertura do comércio de Adamantina das 14h às 18h

Adamantina retornou para a fase II (laranja) do Plano São Paulo de acordo com o anúncio feito pelo Governo do Estado no início da tarde de sexta-feira (10).

Com essa nova reclassificação, hoje (13) podem voltar a funcionar na cidade atividades imobiliárias, concessionárias, escritórios e o comércio. O horário de funcionamento será de segunda a sexta-feira das 14h às 18h e aos sábado das 9h às 13h.

Para funcionar, os estabelecimentos deverão adotar as seguintes medidas, sob pena de suspensão das atividades: intensificação das ações de limpeza; disponibilização das máscaras e álcool em gel 70% aos colaboradores; disponibilização aos clientes, na entrado do estabelecimento de álcool em gel 70%; deve ser vetada a entrada de clientes que não estiverem fazendo uso de máscara; promover a divulgação das informações acerca da COVID-19 e das medidas de prevenção e, ainda, limitar o acesso à loja de modo a preservar o distanciamento.

Os demais setores continuam com as atividades suspensas até o dia 30 de julho de 2020, considerando a prorrogação da quarentena no Estado de São Paulo.