Polícia Rodoviária prende dois e apreende carga com quase 500 tabletes de maconha

A Polícia Militar Rodoviária apreendeu na madrugada deste sábado (11) um carregamento com quase 500 tabletes de maconha que estava em um carro em um hotel em Paulicéia (SP).

Dois homens, de 21 e 26 anos, foram presos em flagrante por tráfico de droga.

Os militares conseguiram encontrar a droga depois de tomarem conhecimento de que dois carros, com placas de Marília (SP) e Porto Velho (RO), haviam escapado de uma fiscalização policial no Mato Grosso do Sul e fugido para o Estado de São Paulo.

Os veículos e seus condutores foram localizados no hotel juntamente e os policiais descobriram a existência da carga com a droga no carro com placas de Marília, onde estavam os 493 tabletes de maconha.

Segundo a polícia, a droga seria levada para São Paulo (SP) e os envolvidos no transporte receberiam de R$ 7 mil a R$ 10 mil pelo serviço.

A ocorrência ainda segue em andamento e o peso da carga de maconha ainda não foi totalizado.