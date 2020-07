Paulistão tem data de inscrição ampliada e rebaixamento mantido

O conselho técnico que reuniu Federação Paulista de Futebol (FPF) e dirigentes dos 16 clubes da primeira divisão (Série A1) do Campeonato Paulista decidiu nesta quinta (9) pela manutenção do regulamento específico prévio da competição, paralisada desde 16 de março por causa da pandemia do novo coronavírus (covid-19). Segundo a nota divulgada pela FPF, “se fez necessária apenas uma adequação nas datas das partidas, de registro e de inscrição de atletas”.

Após liberação do Governo do estado de São Paulo, o torneio será reiniciado em 22 de julho com portões fechados. A nova data limite para registro de atletas é 20 de julho, com a inscrição de novos jogadores até 21 de julho. Com a manutenção do regulamento específico, está confirmado que haverá rebaixamento no Estadual. Se o torneio acabasse hoje, cairiam para a Série A2 (segunda divisão) Ponte Preta e Botafogo de Ribeirão Preto.

O Botafogo, conforme a FPF, foi justamente o único a pedir adiamento do reinício do Estadual e a se manifestar contra a adequação nas datas de registro e inscrição, o que, segundo a nota, o presidente do Conselho de Administração botafoguense, Adalberto Batista, qualificou como “mudança de regulamento”. Até a publicação deste texto, o clube não se pronunciou.

Para autorizar o reinício da primeira divisão, o governo paulista determinou que os jogos fossem disputados somente em municípios situados na terceira das cinco fases de flexibilização da quarentena no estado (a amarela). Até o momento, apenas a cidade de São Paulo e parte da região metropolitana da capital estão neste estágio. As etapas são revistas pelo governo a cada 15 dias, conforme evolução nas ações de contenção da pandemia.

No comunicado, a federação afirmou que “com a constante atualização das cores das regiões, os locais e horários das partidas serão definidos nos próximos dias e comunicados oficialmente”. A entidade também informou que custeará transporte e hospedagem de times que não puderem atuar em suas cidades, se os clubes assim solicitarem. Atualmente, das 17 regiões do estado, 10 estão na fase vermelha (a de maior restrição) e cinco (além de outra parte da região metropolitana da capital) na laranja (segunda etapa de maior restrição).

O Paulistão retornará para conclusão das duas últimas rodadas da primeira fase e a disputa do mata-mata. Ao todo, são seis datas e 24 jogos até o término do torneio, previsto para 8 de agosto. No mesmo fim de semana, segundo calendário da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), começam as Séries A, B e C nacionais, que reúnem 10 equipes da Série A1.