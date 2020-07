Pai e filha morrem em batida entre caminhonete e carreta

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o homem de 56 anos, a esposa e filha de 16 anos estavam em uma caminhonete e seguiam sentido Novais (SP) quando colidiram com a carreta de um caminhão que saía de uma estrada de terra próxima à rodovia.

Com o impacto, o homem e a filha ficaram presos às ferragens, chegaram a ser resgatados, mas não resistiram ao impacto e morreram no local. A mulher que também estava no veículo também foi socorrida e sofreu ferimentos leves.