Acidente envolvendo dois caminhões pesados deixa um motorista ferido

O Policiamento Rodoviário atendeu na tarde desta quinta-feira (09), uma ocorrência de acidente de trânsito com vítima, do tipo colisão transversal.

Os veículos, um conjunto de transporte de Carga (Scania/G420 – Vermelha e dois semi-reboques), de Apucarana/PR, carregado com cimento e um Caminhão (M.Benz/1720 – Branco), de Presidente Prudente/SP, com carga viva de bovinos, colidiram transversalmente, vitimando o condutor deste segundo, com lesões de natureza leve e que foi encaminhado, através das equipes do Corpo de Bombeiros, para a Santa Casa de Martinópolis.

O trânsito no local sofreu consequências principalmente em razão da disposição em que se imobilizaram os veículos, bem como de suas dimensões, tendo que ser controlado através das equipes que administraram operação de desvio, através da alça de acesso ao distrito de Teçaindá.

No atendimento, além das unidades do Policiamento Rodoviário e Corpo de Bombeiros, também apoiaram na sinalização, as equipes da concessionária que administra a rodovia.