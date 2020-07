Uma pessoa morre em queda de avião de pequeno porte em São Paulo

Uma aeronave de pequeno porte caiu no final da tarde hoje (8) na capital paulista, nas proximidades do aeroporto Campo de Marte, na zona Norte da cidade. O Corpo de Bombeiros confirmou que ao menos um apessoa morreu no acidente. Segundo a corporação, oito viaturas prestam o atendimento no local com aproximadamente 24 homens do 2º Grupamento.

A aeronave caiu na avenida Braz Leme, na altura no número 1315, na vizinhança do Aeroporto Campo de Marte, na zona Norte de São Paulo. Segundo informações da torre de controle do aeroporto de Congonhas, o avião saiu de Ubatuba, no litoral Norte paulista, e teve uma pane de motor, e arremeteu no Campo de Marte.

De acordo com a Aeronáutica, a aeronave acidentada tinha matrícula PR-OFI. Segundo o órgão, investigadores do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), foram acionados para realizar a investigação inicial da ocorrência.

Segundo o site da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o avião de matrícula PR-OFI é de propriedade de Renato Kazakevic. A aeronave é da fabricante Beech Aircraft, produzido em 1975, e contava com dois motores. Era registrada para executar serviço aéreo privado.

*Colaborou Guilherme Jeronymo, da TV Brasil de São Paulo