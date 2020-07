Secretaria de Obras prossegue executando serviços no Pioneiros

A Secretaria Municipal de Obras de Adamantina está prosseguindo com a execução de serviços que fazem parte do projeto de modernização do Parque dos Pioneiros.

Segundo informado pelo secretário de Obras, Welington Zerbini à nossa reportagem, estão sendo executados os trabalhos de construção de galerias (popularmente chamadas de “boca de lobo”) que vão escoar a água do parque para o interior das aduelas. Também estão sendo feitas melhorias e manutenções nos alambrados de proteção da ponte localizada no final do Parque dos Pioneiros, o que vai garantir ainda mais segurança aos pedestres e pessoas que diariamente utilizam-se do local para a prática de caminhada, cooper e outras atividades físicas.

O próximo passo, segundo Zerbini, será a construção das calçadas no interior do parque o que já possibilitará um novo visual ao local.