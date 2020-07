Sede da PM de Adamantina receberá partidas de Campeonato Online de Xadrez da região

Com inscrições abertas até o próximo dia 12 de julho, a Secretaria Municipal de Esportes de Adamantina realizará a segunda edição do Campeonato Online de Xadrez.

A inovação desta edição, é que haverá partidas digitalizadas de maneira presencial nas unidades do município entre elas a sede da 2ª Companhia.



As partidas serão transmitidas ao vivo e tudo seguindo as medidas de prevenção contra o COVID 19.



O evento entra no calendário oficial de esportes do município com a parceria da Polícia Militar e com a organização do Cabo PM Herran que pertence ao efetivo adamantinense.



O campeonato será realizado através de plataformas digitais online disponíveis na internet e através de aplicativos para celulares e tablet’s.



Uma grande vantagem é a categoria livre, de idade, de sexo ou de nível, ou seja, todos vão ter chances iguais, conhecendo as regras do Esporte.

As inscrições poderão ser feitas através do número do WhatsApp (18) 9.96104747 até o dia 12 de julho.