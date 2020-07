Polícia Militar de Adamantina prende homem com mais de R$ 1 mil em notas falsas

A Polícia Militar de Adamantina prendeu um indivíduo de 29 anos de idade em flagrante com notas de dinheiro falso no final da tarde desta quarta-feira (8).

Segundo informações obtidas pela reportagem do Adamantina Net junto à Polícia Militar, as equipes realizavam patrulhamento pelo Jardim Adamantina, Rua João Latini, quando foi avistado um indivíduo na condução de um veículo Gol e este ao perceber a presença da viatura, demonstrou nervosismo exagerado despertando assim a atenção da equipe policial.

Ele foi abordado e em seu poder foram localizados R$ 600 em notas de R$ 20, todas falsas.

Indagado sobre a procedência do falso dinheiro, ele informou que havia encontrado no Campo de Futebol do Jardim Adamantina e que em sua residência existia mais notas deste tipo.

Na casa do autor foram localizados mais R$ 510 entre notas de R$ 20, R$ 10 e R$ 5, todas falsificadas.

Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à sede da Polícia Federal em Marília onde o delegado ratificou a detenção do mesmo. Ele permanece detido à disposição da Justiça.

Atuaram nesta ocorrência as viaturas em serviço de Adamantina contando com apoio das viaturas de rádio patrulhamento e a coordenação do Capitão PM Bressan, comandante da 2ª Companhia de Polícia.

Em conversa com a nossa reportagem, o Capitão PM Bressan ressaltou o importante trabalho e o empenho dos policiais militares de Adamantina, sempre prontos para agirem no combate aos mais diversos tipos de ilícito.