Pai, mãe e filho morrem em grave acidente

Um acidente na noite desta terça-feira (7) vitimou uma família de venceslauenses na Rodovia MS-040, próximo a Santa Rita do Pardo (MS).

A van, onde estavam o rapaz Lucas de Oliveira Ramos, 26 anos, e seus pais, Luzinete de Oliveira Ramos e Carlos Alberto Ramos, ambos de 63 anos, tentou desviar de uma anta que atravessava a pista, colidindo contra o animal e perdendo o controle, invadindo a pista contrária e colidindo frontalmente contra um caminhão, com placas de Guaíra (PR). No veículo também estava um cachorro que fraturou uma pata e foi resgatado pelos bombeiros.

O motorista da carreta ficou preso entre as ferragens, mas foi resgatado com ferimentos leves e foi socorrido para o Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Santa Rita do Pardo, onde está internado. O veículo transportava cachaça.





Com o impacto, a carreta tombou e espalhou a carga na pista. A família faleceu no local.

Lucas se formou no curso de direito em março de 2019. Através das redes sociais, centenas de amigos lamentam a perda do jovem e da família, pessoas queridas em Presidente Venceslau.

O casal Luzinete e Carlos deixa ainda uma filha, Ana MIchelle, e uma neta, Ana Beatriz.

Velório e Sepultamento



Os corpos aguardam a liberação para velório, que acontecerá na Organização Presidente, possivelmente ainda na manhã desta quarta-feira.