Homem é preso com roupas furtadas e mais de 40 porções de maconha

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Polícia de Panorama, prendeu na data de ontem (07) um homem de 21 anos. Na residência do acusado os policiais civis encontraram mais de 42 porções de maconha e várias peças de roupas de origem ilícitas. A prisão ocorreu no bairro Marrecas, em Panorama.

Durante ação policial, agentes da Delegacia de Polícia de Panorama, realizavam em conjunto com a Delegacia de Polícia de Paulicéia, visando esclarecimento de furto num estabelecimento comercial ocorrido naquele município, os policiais foram até uma residência localizada no bairro Marrecas. Onde o acusado preso era suspeito de guardar parte das vestimentas furtadas em sua casa.

Na residência, em contato com homem suspeito, e com sua anuência e sua companhia, os policiais civis realizaram busca no quarto do acusado, e encontraram duas mochilas contendo diversas peça de roupas, de origem ilícita, relacionado ao furto da cidade de Paulicéia. Em continuidade, a busca, foi vistoriado também o interior de um guarda-roupa que estava no mesmo cômodo, local onde foi uma caixa de papel que continha cerca de mais 40 porções de maconha, embaladas individualmente em papel filme, evidenciando que estavam prontas para comercialização.

Os objetos e as drogas foram apreendidos, o homem foi conduzido à Delegacia de Panorama onde foi ratificado a voz de prisão em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e receptação de objetos furtados. O acusado já possuía antecedentes criminais por crimes de tráfico de drogas e furtos. Após a conclusão do flagrante o homem foi encaminhado à cadeia, onde aguardará a manifestação da Justiça em audiência de custódia.