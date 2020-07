O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), disse nesta quarta-feira (8) que como o feriado do dia 9 de julho foi antecipado para maio, as atividades econômicas devem ocorrer normalmente no estado na quinta (9).

A data, que comemora a Revolução Constitucionalista de 1932, havia sido antecipado para 25 de maio na tentativa de facilitar a quarentena e conter a propagação da Covid-19 no estado.

Doria disse que o feriado valerá apenas para bancos. Entretanto, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que os bancos vão abrir normalmente nesta quinta (9) em todo o estado de São Paulo. Os bancos também operaram no dia 25 de maio.

As contas de consumo (água, luz, telefone e TV a cabo etc) e carnês com vencimento marcado para 9 de julho deverão ser pagas normalmente, de acordo com a Febraban.

Devido à pandemia do coronavírus, as agências bancárias têm horário de funcionamento restrito, das 10h às 14h. O atendimento exclusivo para idosos, gestantes e pessoas portadoras de deficiências ocorre das 9h às 10h.