Credenciamento de 4 novos leitos de UTI na Santa Casa depende apenas de Portaria do Governo Federal

Em resposta à reportagem do Folha Regional a Secretaria Municipal de Saúde afirmou que o processo de viabilização de quatro novos leitos UTI (Unidade de Terapia Intensiva) na Santa Casa de Adamantina está em fase avançada de tramitação.

“Já foi solicitado o credenciamento.

A pauta foi discutida na CIR (Comissão de Intergestores Regional), com solicitação de deliberação da CIB (Comissão Intergestores Bipartite) e publicação no Diário Oficial do Estado em reunião realizada no dia 25 de junho de 2020, agora aguarda-se a publicação da Portaria pelo Governo Federal na CIT (Comissão Intergestores Tripartite)”, informou o secretário Gustavo Tanigushi Rufino.

Hoje o hospital adamantinense conta com 10 leitos. Destes, 8 são destinados para atendimento SUS (Sistema único de Saúde) e 2 para atendimento de paciente conveniados, que são disponibilizados para UTI geral, ou seja, todas as patologias clínicas que necessite de suporte intensivo.

“Importante ressaltar que os equipamentos e mobiliários dessa nova UTI equiparam-se aos da UTI do Hospital Israelita Albert Einstein”, acrescentou Rufino.

Cabe esclarecer que os quatro futuros leitos não contemplarão o atendimento de casos Covid-19, já que a Santa Casa de Adamantina tem cinco leitos exclusivos para internações de pacientes acometidos pela nova doença.