Restaurador de artes sacras de 83 anos morre após incêndio em casa paroquial ao lado de igreja

O incêndio começou por volta das 22h e rapidamente avançou por toda a casa. O Corpo de Bombeiros teve muita dificuldade para entrar no local, que estava trancado por todos os lados e fechado com grades. A corporação precisou arrombar o portão e, quando entrou no imóvel, encontrou o idoso em um dos cômodos.

O trabalho de combate às chamas e rescaldo durou toda a madrugada. Ainda de acordo com os bombeiros, havia materiais inflamáveis na casa paroquial, como livros, telas e tintas. A corporação não informou a causa do incêndio. A Defesa Civil fará uma vistoria na residência na manhã desta terça-feira (7).

Um vizinho registrou imagens no momento que o fogo atingia o local e enviou à EPTV, afiliada da TV Globo. “A gente sabe que aí morava um senhorzinho sozinho, ele andava de muletas, então tentamos abrir o portão, mas estava tudo fechado. Então não tinha muito o que fazer. Foi só esperar o bombeiro chegar”, disse João Barbosa.

‘Vai deixar saudades’

O corpo de Wladimir Rodionow Filho foi removido pela Setec durante a madrugada e aguarda liberação no Instituto Médico Legal (IML). O fogo não atingiu a igreja e parte da Avenida Governador Pedro de Toledo, onde fica o imóvel, precisou ser interditada.

Rodionow Filho era bastante conhecido pela sua profissão e fez restauros tanto na igreja Bom Jesus do Bonfim, ao lado de onde morava, como na Basílica de Nossa Senhora do Carmo, na praça Bento Quirino, no Centro de Campinas.

O restaurador também era muito querido pelos vizinhos. A instrumentadora cirúrgica Débora Pereira afirmou que sempre via o idoso regar o jardim no final da tarde. “Ele sempre dava um aceno com a mão. Era uma pessoa muito calma e muito e discreta”, disse.