Parque dos Pioneiros contará com dois campos de futebol

Principal área de lazer de Adamantina, o Parque dos Pioneiros será totalmente revitalizado, ganhando espaços e nova estrutura de esporte. Atualmente o local recebe obras de canalização, que devem ser concluídas nos próximos meses.

O local conta com academias ao ar livre, pista de skate, quadras de areia, quadra de grama sintética e quadra poliesportiva com arquibancadas e sanitários e agora contará com dois campos de futebol. O Parque dos Pioneiros é a menina dos olhos da população, na questão de atividades físicas, lazer e entretenimento.

“Ele foi pensado com o objetivo de atrair os munícipes para toda a extensão do parque tendo em vista toda a nova estrutura que o local vai ganhar”, afirmou o secretário de Esportes Ronaldo Pereira Dutra (Tuiuiu).

Segundo informações do secretário de Esportes, já foi iniciada a terraplanagem da área em que serão instalados os campos e o próximo serviço a ser executado será o plantio de grama. Os campos serão ao ar livre para que os esportistas, famílias e praticantes de esporte possam contar com um local adequado para a prática de esportes e lazer.

O secretário de Obras Wellington Zerbini destacou que os dois campos de futebol médio são apenas uma parte dos vários atrativos que serão implantados no Parque dos Pioneiros dentro do plano de recuperação e modernização daquele espaço de lazer que é referência da Cidade Joia em toda a região.