Morre filho de vereador de Adamantina aos 26 anos

Foi constatada na manhã desta terça-feira (7) em Adamantina, a morte do fisioterapeuta Lucas Henrique Lima Cervelheira de Oliveira, 26 anos.

Ele é filho do profissional cabeleireiro e vereador Paulo Cervelheira.

Segundo informações obtidas pelo Adamantina Net, o Resgate do Corpo de Bombeiros foi acionado com informações de que Lucas estaria em parada cardiorrespiratória, porém, ao chegar no local, foi constatado que ele já estaria sem vida.

Apesar dos boatos que circulam através de aplicativos de mensagens, redes sociais e comentários na cidade de que ele teria cometido suicídio e que estaria depressivo, o causa real de sua morte ainda não foi divulgado.

O jovem é bastante conhecido na Cidade Joia onde possui vários amigos, em especial nos movimentos religiosos.

Várias homenagens e mensagens de conforto aos familiares estão sendo postadas em redes sociais.

Em nota, a Prefeitura e a Câmara de Adamantina manifestaram o pesar ao vereador e família pela perda do filho.

Segundo a empresa funerária Haddad Organização Social, o velório de Lucas será realizado amanhã (8), das 7h às 10h na Sala I do Velório Municipal. O sepultamento acontece no Cemitério de Adamantina.

Ao vereador Paulo Cervelheira e demais familiares, as condolências do Adamantina e Grupo Folha Regional (Jornal Site e TV) por este triste acontecimento.