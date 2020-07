Medicamento some das prateleiras das farmácias

Interpretado como remédio eficaz para o aumento de imunidade e prevenção ao novo coronavírus, o medicamento Ivermectina passou a ser amplamente comprado no Distrito Federal, ao ponto de estar em falta no estoque de algumas farmácias. No Núcleo Bandeirante, por exemplo, de sete farmácias visitadas pela reportagem, apenas uma ainda tinha a droga.

“Temos apenas três unidades”, informou o atendente. “Tem muita gente atrás. Não sabemos quando vamos receber de novo e está assim em quase todas as farmácias do DF”, complementou.

A Ivermectina é uma droga utilizada no combate a parasitas e vermes no corpo humano, tanto internamente quanto externamente. O medicamento também está muito associado ao tratamento de piolhos em crianças.

De acordo com a farmacêutica e Presidente do Conselho Regional de Farmácia do DF (CRF/DF), Gilcilene Chaer, é um risco à saúde usar o medicamento sem uma prescrição médica, mesmo a droga sendo conhecida e amplamente utilizada para fins de combate a organismos estranhos. A incerteza quanto à quantidade de comprimidos que devem ser tomados pode ameaçar a segurança de usuários.