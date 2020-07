Em 40 dias de funcionamento, Leitos UTI Covid atenderam 7 pacientes e taxa ocupação é de 13%

No dia 22 de maio deste ano foi inaugurada a ala da nova UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa de Adamantina, equipada com Leitos Covid e destinada exclusivamente para pacientes acometidos pela doença. Então, o Folha Regional solicitou informações junto à Secretaria Municipal de Saúde sobre a ocupação desses leitos desde o início do funcionamento.

Durante esses primeiros 40 dias, segundo dados repassados pela SMS, houve o atendimento de 7 pacientes para internações com coronavírus. “Dos 308 casos de Covid19 notificados no município, 20 pessoas foram encaminhadas para a internação na Santa Casa, sendo que 6 adamantinenses em leito de UTI, 13 pessoas em enfermaria e 1 paciente admitido e atendimento no Pronto Socorro. Deste total, 3 pessoas tiveram resultados de exame negativos para a nova doença”, relatou o secretário municipal de Saúde, Gustavo Tanigushi Rufino.

Vale contextualizar que a taxa média de ocupação dos Leitos Covid está entre os principais embasamentos da Prefeitura para a elaboração do Plano Adamantina que propõe a mudança de fase – da vermelha (atual) para a amarela – com o objetivo de flexibilizar a quarentena no município.

Rufino informou também que até a última quinta-feira (2) a taxa de ocupação da UTI Covid estava em 13%, tendo em vista que havia apenas 1 leito em uso. Uma realidade totalmente diferente da constatada na cidade de São Paulo, onde cerca de 65% dos leitos estão ocupados, porém, a capital está classificada pelo Governo do Estado na fase 2 (laranja) do Plano SP de flexibilização da quarentena.

“Importante esclarecer ainda que esses leitos não são exclusivos para Adamantina, porque ficam disponíveis para atender toda região a depender de liberação da CROSS (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde)”, concluiu.