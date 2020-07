Ciclista atropelado por Gusttavo Lima recebe alta após colisão

Um ciclista recebeu alta do hospital nesta segunda-feira, 6, após se envolver em uma colisão com o cantor Gusttavo Lima. O sertanejo estava dirigindo um carro próximo à cidade de Bela Vista de Goiânia, em Goiás, e o acidente ocorreu na noite do último domingo, 5.

Segundo informações divulgadas pela prefeitura da cidade, a colisão ocorreu em uma intersecção na rodovia GO 020. Gusttavo Lima ligou para o resgate após o acidente e esperou a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O ciclista foi enviado para o Hospital Municipal de Bela Vista, realizou exames e foi liberado.

Em nota, a assessoria do cantor informou que o ciclista “não respeitou a sinalização de parada na via”, o que gerou a colisão com o carro dirigido por Gusttavo. Também foi informado que o ciclista sofreu apenas ferimentos leves, informação confirmada pela prefeitura, que ressaltou que não foi necessária internação

“O escritório do cantor está providenciando exames particulares para certificar que não houve nenhuma gravidade”, informa a nota enviada pela equipe de Gusttavo.