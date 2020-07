Adamantina tem 59 munícipes curados da COVID-19

Nenhum caso novo foi registrado no município nas últimas 24h



A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Saúde, informa que de ontem (06) para hoje (07), o município não registrou nenhum novo caso confirmado da COVID-19. Sendo assim, a cidade permanece com 68 confirmações.

Além de não ter registrado nenhum novo caso, a cidade conta com 59 munícipes que estão livres da doença. Ontem (06) eram 55.

Isso significa apenas 4 pessoas estão com o vírus ativo na cidade. Todos estão em isolamento domiciliar e recebendo o acompanhamento da Secretaria de Saúde.

Até hoje, foram notificadas 360 pessoas, 16 estão aguardando resultados de exames. Os casos negativos somam 276, 5 a mais que ontem (06) e com monitoramento encerrado são 299, 8 a mais que ontem (06). A cidade não tem nenhum óbito suspeito, mas soma cinco óbitos confirmados.

A Prefeitura pede que os munícipes só saiam de casa em casos de extrema necessidade e usando máscara de proteção facial, inclusive na realização de atividades físicas.

A Secretaria de Saúde recomenda:

– Fique em casa, evite sair sem necessidade e evite aglomerações;

– Caso seja necessário sair de casa, use uma máscara de proteção facial;

– Lavar bem as mãos por 20 segundos com Água e sabão e, utilizar álcool em gel quando não há torneira e sabão por perto;

– Cobrir o nariz e boca com o braço quando for tossir ou espirrar;

– Evite tocar o rosto com as mãos, principalmente olhos, nariz e boca;

– Não compartilhe objetos pessoais;

– Em casos de sintomas como tosse seca, espirros frequentes, febre e/ou dificuldade respiratória ligar para o Centro de Saúde/Postão.