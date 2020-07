Polícia Rodoviária apreende quase meia tonelada de maconha

Segundo a Polícia Rodoviária, a equipe fazia patrulhamento quando notou um carro aparentemente carregando um peso maior que a capacidade do veículo. O carro foi abordado no quilômetro 383.

Após vistoria, os policiais encontraram 479,145 quilos de maconha no porta-malas e no banco traseiro do veículo, que estava com placas de outro carro. Segundo a polícia, o chassi também era de outro veículo com queixa de roubo.