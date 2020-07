Polícia Civil prende homem procurado da Justiça com mais de 18 anos de prisão para cumprir.

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Polícia de Panorama, capturou e prendeu nesta segunda-feira (6), um homem, de 53 anos, na cidade de Panorama. Em desfavor do homem havia um mandado de prisão um mandado de prisão com sentença definitiva, em regime fechado, com pena de 18 anos, onze meses e quinze dias, em virtude de prática de crimes sexuais.

Agentes do setor de investigação, da Delegacia de Polícia de Panorama, após recebimento da ordem de prisão expedido pela Justiça da Comarca de Panorama, realizaram trabalho investigativo que resultou na localização do homem procurado na vizinha cidade de Santa Mercedes. O homem não ofereceu resistência ao ato da prisão e, seguida foi conduzido à Delegacia de Polícia de Panorama

Após o registro do cumprimento do mandado de prisão o homem foi encaminhado para a uma unidade do sistema prisional, onde permanecerá a disposição da Justiça.