Mulher de 73 anos morre vítima da covid-19

A reportagem do portal de notícias Guia Online Parapuã em conversa com o advogado Parapuense Flávio Soato obteve informações a respeito do falecimento de sua mãe, Dolores Antunes de Sá Soato, de 73 anos.

De acordo com ele sua mãe testou positivo para a Covid-19, porém a mesma é portadora de diabetes, o que pode ter colaborado com seu falecimento.

Em boletim epidemiológico a prefeitura municipal confirmou o óbito, e revela que 7 pessoas testaram positivo.

Outros 3 casos já estão curados.