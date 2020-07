Mecânico pega carro deixado em oficina sem autorização e passageiro morre em acidente

Os bombeiros tentaram socorrer o passageiro que ficou preso nas ferragens debaixo da carroceria do caminhão. Douglas Santos, que também trabalhava na oficina, morreu no local do acidente.

O acidente ocorreu a menos de 1 km da oficina onde os amigos trabalham. De acordo com testemunhas, o motorista dirigia em alta velocidade e vinha da Rua vital Brasil e no cruzamento com a Rua Cruz Alta um dos ocupantes teria puxado o freio para fazer o chamado “cavalo de pau” antes da batida na carreta.

“Ele [motorista] desceu do carro, ficou aqui ainda conversando com o pessoal aqui. O que tinha acontecido no momento aqui, depois quando o bombeiro chegou ninguém viu mais ele.

Mas, aparentemente, ele não teve nada grave, não. Só teve um pouco de sangue no rosto dele, não deu pra ver o que foi, mas ele ficou bastante tempo aqui no local do acidente”, contou o motorista de aplicativo Edgar Ferreira, que viu o acidente e a fuga do motorista.

O carro tinha sido deixado na oficina por volta das 14h do domingo e o acidente ocorreu menos de 3 horas depois.