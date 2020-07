Facesp pede maior divisão nas regiões

A Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp) solicitou que o Estado seja dividido em novas microrregiões para que a análise de flexibilização do avanço da Covid-19 seja mais justa. A proposta apresentada é para a criação de novas sub-regiões nos Departamentos Regionais de Saúde (DRS) que compreendem, principalmente o Interior de São Paulo, assim como ocorreu na Grande São Paulo, no final de maio.

A região de Bauru simboliza bem esse questionamento. O Pacto Regional engloba 42 municípios e, segundo o prefeito Clodoaldo Gazzetta, essa área tem melhores índices para a flexibilização. Contudo, como a região analisada pelo Estado é a da DRS-6 (68 cidades), muitos desses outros municípios adicionais “derrubam” os índices.

Um ofício, assinado pelo presidente da Facesp, Alfredo Cotait Neto, foi encaminhado ao governador João Doria; ao secretário estadual da Habitação, Flavio Amary; e à secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen. “Desde a primeira versão do Plano Facesp, elaborada em abril de 2020, a Facesp já solicitava a verticalização do Interior do Estado, com o faseamento de regiões obedecendo critérios epidemiológicos presentes naquela data. Com efeito, o fechamento prematuro das cidades enfraqueceu a economia, que, agora, com a quarentena mais rígida, motivada pelo avanço da Covid-19, fez com que os municípios, paralisados há 120 dias, se encontrem em uma situação extremamente delicada e crítica. Assim, o vírus chega ao Interior em um momento de fragilidade econômica”, destaca o documento encaminhado nesta quinta-feira (2).

De acordo com a Facesp, o sistema de sub-regiões na Grande São Paulo apresentou resultados positivos. “Logo, o mesmo deve ocorrer com o Interior, quando houver equidade na análise do avanço da Covid-19 por sub-região”, ressalta a Federação no ofício.

A Facesp avalia que há uma “heterogeneidade nos Departamentos Regionais de Saúde, com composição que varia de nove municípios por DRS até 102 municípios”.

“Portanto”, finaliza o documento encaminhado pela entidade, “dada a situação de inomogeneidade nos municípios que compõem os DRSs, a Facesp sugere que o governo estadual apresente um plano microrregionalizado para cada Departamento de Saúde”.

A proposta e as justificativas podem ser lidas no: http://www.facesp.com.br/midia/sub-regioes-nos-drs-do-interior/proposta-subregioes-02-07-2020.pdf.