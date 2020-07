Carro capota no centro de Adamantina

O capotamento de um veículo no centro de Adamantina mobilizou viaturas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros na noite deste sábado (4).

Segundo as primeiras informações apuradas pelo núcleo de jornalismo do jornal e site Folha Regional junto ao Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 18h40 na Avenida Deputado Cunha Bueno, entre as ruas Euclides da Cunha e Joaquim Nabuco no centro da Cidade Joia. O veículo capotado é um Fiat Uno.

No chamado via Centro de Operações do Corpo de Bombeiros, o informante que é vizinho do local em que ocorreu o acidente, relatou que haviam crianças dentro do veículo e não soube precisar o número de vítimas.

Um carro que estaria estacionado teria sido atingido.

A Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros foi deslocada para o local da residência e atende aos envolvidos.

