Fatec Adamantina quer implantar mais dois cursos: Gestão Hospitalar e Big Data na Saúde

A Fatec (Faculdade de Tecnologia) – Polo de Adamantina está buscando junto ao Centro Paula Souza a implantação de mais dois cursos em sua grade para oferecer aos adamantinenses e pessoas de toda a região a formação na graduação de qualidade e com custo zero. Segundo informações obtidas pela nossa reportagem, estão sendo pleiteados os cursos de Gestão Hospitalar e o Big Data Saúde.

O curso de Gestão Hospitalar compreende em capacitar o aluno no gerenciamento de sistemas de saúde, gerindo pessoas, equipamentos, dados e outros segmentos com espaço em laboratórios, ambulatórios, unidades de saúde e outros ambientes do segmento da saúde.

Já o curso Big Data na Saúde, é voltado para os que se identificam com o processamento de dados, mais especificamente na área da saúde com foco na geração de informação com apoio na gestão de dados com plataformas que visam proporcionar o gerenciamento de dados, custos operacionais, dados clínicos de exames, cruzando assim os dados locais com números regionais, estaduais, nacionais e até mesmo em nível nacional e internacional.

A área da saúde está em ampla expansão em Adamantina e região e por isso, os dois cursos são de grande importância e devem ter ampla adesão por parte dos futuros graduandos.

Atualmente a Fatec Adamantina oferece os cursos de Letras – Habilitação em Língua Portuguesa, Licenciatura em Matemática, Pedagogia, Bacharelado em Ciência de Dados, Bacharelado em Tecnologia da Informação e Engenharia da Computação. Para o mês de agosto, está previsto o implemento do curso superior de Tecnologia em Ciência de Dados.