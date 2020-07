Campanha pretende castrar 150 gatos de rua em Adamantina

A campanha “Meu Gato de Rua”, de iniciativa da Proeste Chevrolet de Adamantina e do Instituto Médico de Especialidades – IEV, tem como meta castrar 150 gatos de rua na Cidade Joia.

A ação teve início nesta semana e visa proporcionar o bem-estar aos animais que vivem em situação de rua. Segundo divulgado na manhã desta sexta-feira (3), 29 animais já foram castrados.

Interessados em contribuir com a campanha, podem adquirir uma camiseta pelo valor de R$ 30, disponível em vários tamanhos e cores, ou comprando uma porção de feijoada por R$ 40 (serve duas pessoas) e que podem ser adquiridas na Proeste Chevrolet ou no IEV.

A castração de gatos abandonados pode ser agendada através do telefone: (18) 99623-7403. Os gatos mais ferozes serão devolvidos ao local ou região em que estão acostumados a viver, já os mais dóceis, serão encaminhados para a adoção.

Mais informações e para colaborar com a campanha, entrar em contato com as empresas idealizadoras.