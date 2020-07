ARTIGO: Nas idas e vindas pela Província em tempo de Pandemia…

“Ele entrará cruel, desagradável, infame / Tiranizando a Mesopotâmia / Todos os amigos feitos pela dama adúltera, / A terra horrível de aspecto negro. “ (Nostradamus)

Sérgio Barbosa (*)

Esta semana estive de passagem pelo centro da PROVÍNCIA para alguns desencontros e deu pra perceber que mesmo com o COMÉRCIO FECHADO em função da PANDEMIA e outros, parece que tudo continua na mesma de sempre, pelo menos para as pessoas que estavam circulando na área central provinciana…

Entendo que nestes últimos 3 meses com o ABRE e FECHA PORTAS por causa das idas e vindas dos decretos em níveis estadual e municipal, bem como, atuação da justiça deste ou do outro lado, acabam causando mais problemas do que solução para todos os lados de um mesmo lado…

O cenário está mais do que complicado em questões diversas, entre as quais os fatores econômicos que acabam ditando todas às demais regras em outras áreas do mercado, porém, deve-se levar em consideração que o momento exige todos os cuidados necessários para o controle da PANDEMIA…

Também, apesar dos pesares das diversas CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO patrocinadas pelos governos estadual e municipal, bem como, mídias tradicional e digital, os resultados não estão sendo alcançados e tudo fica complicado nestes controles social…

Mesmo assim, todos/as devem estar conscientes das suas responsabilidades com a comunidade, portanto, faz-se necessário a colaboração das pessoas em todos os níveis de atuação com relação ao AVANÇO dos CASOS de CORONAVÍRUS em terras provincianas…

As previsões em nível internacional são duvidosas quanto ao futuro, tendo em vista que tudo pode acontecer nestes cenários mediados pela PANDEMIA em tempo de pós-globalização e ponto quase final…

Existem muitos laboratórios nos quatro cantos do PLANETA buscando uma VACINA para o CORONAVÍRUS, todavia, apesar das esperanças deste ou do outro lado quanto aos resultados efetivos, torna-se necessário esperar pelos resultados efetivos, ou seja, dias, meses ou anos…

Desta forma, a PREVENÇÃO continua sendo o melhor REMÉDIO nestes ocasos que estão ocorrendo na PROVÍNCIA e demais lugares deste PAÍS DO FAZ DE CONTA…

O momento exige SERENIDADE e COMPROMISSO das pessoas em geral, considerando que as relações afetivas, profissionais, sociais e outras, estão todas interligadas neste processo de CONTROLE da PANDEMIA neste tempo novo tempo que se chama hoje…

Assim, a UNIÃO continua sendo a FORÇA para tal controle efetivo e eficaz do CORONAVÍRUS em nível REGIOCAL, ou seja, do REGIONAL PARA O LOCAL, bem como, mediado pela proposta GLOCAL, ainda, do GLOBAL PARA O LOCAL…

(*) jornalista diplomado e professor universitário.