Programa Patrulha Agrícola está à disposição dos pequenos e médios produtores rurais de Adamantina

Trator, Grade Niveladora, Grade Intermediária, Roçadeira, Sulcador, Tombador, Calcareadeira e Terraciador são os implementos disponíveis

Com o objetivo de melhorar as áreas e gerar o aumento na produtividade dos pequenos e médios produtores rurais, a Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA) desenvolve o Programa Patrulha Agrícola.

O programa municipal mantido com recursos próprios disponibiliza implementos agrícolas para os agricultores interessados.

O proprietário interessado em fazer uso desses equipamentos deverá comparecer à sede da SAAMA, portando documento de identidade e comprovante da propriedade rural, para realizar o requerimento.

O valor para uso de cada um dos implementos agrícolas está disponível no decreto de preços públicos. Estão disponíveis os implementos: Grade Niveladora, Grade Intermediária, Roçadeira, Sulcador, Tombador, Calcareadeira e Terraciador.

A Prefeitura de Adamantina adquiriu com recurso próprio no montante de R$175 mil, um trator agrícola, o mesmo será empregado também no Programa Patrulha Agrícola. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (18) 3522-1776.