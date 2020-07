Piloto de Floresta Urbana em Adamantina recebe manutenção

Ação foi executada pela SAAMA

Com o objetivo de melhorar a qualidade da vida urbana, a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA), executou a reposição das espécies arbóreas que não se desenvolveram e, ainda, a poda de condução nas demais espécies no Piloto de Floresta Urbana que foi instalado no prolongamento da Alameda Padre Nóbrega. No local, a pasta também colocou a placa de identificação do projeto.

Antes da implantação do Piloto de Floresta Urbana que aconteceu ano passado, a SAAMA realizou uma pesquisa com os moradores da localidade sobre quais espécies eles gostariam que fossem plantadas ali e as preferidas foram Jacarandá, Pata de Vaca, Ipê Amarelo e Ipê Branco.



Conforme explica Nadine Carolina Bento Silva, membro da equipe VerdeAzul, a iniciativa visa transformar o local em um “corredor de árvores”.

“Os benefícios dessa ação são inúmeros, conforme informações da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana (SBAU) as árvores são grandes reservatórios de carbono. Assim, essa massa vegetal pode absorver uma grande quantidade de carbono, favorecendo o bioclima da região e contribuindo para a redução dos efeitos das mudanças climáticas”, explica.

Segundo ela, outra razão para aumentar a quantidade de árvores nas cidades se dá com o objetivo de atenuar o calor oriundo de concretos, asfaltos e áreas edificadas.

“Nesse sentido, a arborização doa a sua contribuição na conservação do asfalto devido à reflexão e à absorção de energia solar incidente”, comenta.

Além disso, a notável projeção das sombras oferecidas pelas árvores reduz a temperatura e a amplitude térmica, a volatilização de compostos e desagregação do material asfáltico devido à dilatação e contração do material, diminuindo assim a manutenção para sua recuperação.

Locais onde o Piloto de Floresta Urbana já foi executado na cidade

2012: Rua Ângelo Delponte, Bairro Eldorado.

2013: Professora Maria Esther Toffoni, Bairro Eldorado.

2014: Passagem Roberto Antonio Romanini, (Pontilhão).

2015: Rua Santos Dumont, Bairro Eldorado.

2018: Foi feita a manutenção e o replantio de árvores que haviam morrido na Passagem Roberto Antonio Romanini (Pontilhão) e a continuação da Alameda Padre Nobrega, Bairro Eldorado II