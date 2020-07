Parque dos Pioneiros recebe melhorias para captação de águas pluviais em seu entorno

As vias do entorno do Parque dos Pioneiros de Adamantina estão recebendo melhorias no sistema de captação de águas pluviais para suportarem o volume das águas provenientes das chuvas que caem sobre a Cidade Joia.

O trabalho está sendo desenvolvido após estudos realizados pela Secretaria de Obras, chefiada por Welington Zerbini. De acordo com o secretário, na rua Sebastião Rombaldi, próximo dos banheiros públicos, a galeria existente não suporta o volume das águas quando do período chuvoso. Ela será ampliada visando sanar este problema.

Um pouco mais à frente, já próximo das academias de musculação, serão construídas duas novas galerias de captação para diminuir o fluxo de água daquela via.

A expectativa do secretário é de que as obras sejam realizadas nos próximos dias, uma vez que a empresa fornecedora dos tubos que serão utilizados naquele local está realizando a entrega dos materiais.

Todo o serviço será executado por profissionais da Secretaria de Obras de Adamantina.