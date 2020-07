Para ajudar atletas na pandemia, técnico adamantinense disponibiliza treinos gratuitos em redes sociais

Solidariedade! Em tempos de Covid-19, essa palavra ficou cada vez mais forte na vida de muita gente. E foi ela que fez com que o técnico de atletismo Carlos Barbosa desse início a um novo projeto: treinar atletas do lançamento, a distância, sem cobrar nada por isso.

O Carlos mora em Adamantina e é pai da Júlia Barbosa, atleta e promessa da região no lançamento de disco. Com o treino durante a pandemia tendo que ser adaptado, ele e a filha decidiram ajudar aqueles que não tem um treinador específico para praticar a modalidade.

“Muitos atletas, principalmente na idade da Júlia, são treinados por professores que se dedicam à docência no ensino médio e fundamental. Muitas vezes, eles não têm tempo de se dedicarem aos exercícios específicos, já que ministram aulas quase que o dia todo. Assim, eu e a Júlia decidimos ajudar”, comentou o técnico Carlos Barbosa.

Os vídeos são gravados no quintal de casa e enviados para os atletas de todo o Brasil. A vontade de ensinar está no sangue do Carlos há muito tempo. Já são 18 anos como professor universitário. Isso tem feito a diferença na hora de passar os exercícios.

“Como minhas aulas são no período noturno, tenho o dia todo para me dedicar aos treinos. Assim, é possível observar com calma a evolução de cada atleta”.

A modalidade tem sido uma das mais prejudicadas no esporte. Já que, no caso dos lançadores, é necessária uma série de treinamentos específicos, como com o dardo ou o disco, por exemplo. Com várias restrições para treinos em locais públicos e de forma coletiva, o que sobram são os exercícios para manter a forma, como os aeróbicos.

“Para quem é do lançamento de dardo a situação é bem pior. Não tem como treinar em casa. Para fazer o treino de disco, adaptamos um espaço no fundo de casa. Assim, conseguimos demonstrar a técnica”.

Sob os treinamentos de Carlos, os resultados alcançados pela Júlia impressionam. Ela tem no currículo inúmeras e importantes conquistas como o vice-campeonato dos Jogos Sul-americanos Escolares na Bolívia, em 2017, e o primeiro lugar na mesma competição em 2018, disputada no Peru. Além de Júlia, o filho caçula, Guilherme Barbosa, também segue os passos da família.