Ingressantes do Internato de Medicina passam por teste de Covid-19 durante a rematrícula

Teste negativo é um dos critérios para o início das atividades no Internato na próxima segunda-feira, 6, na Santa Casa de Araçatuba

Os alunos que ingressam no 10º termo (Turma 2) do curso de Medicina do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) fazem nesta quinta-feira, 2, a rematrícula para cursar o módulo de Internato do segundo semestre de 2020.

É importante lembrar que, para efetuar a rematrícula, o aluno não pode ter nenhuma pendência financeira ou pedagógica (prova substitutiva pendente e/ou exame). Em caso de pendência financeira, o estudante deverá procurar o atendimento na tesouraria do Departamento Jurídico, no Câmpus I (rua Nove de Julho, 730)..

Para as rematrículas desta quinta-feira, uma estrutura especial foi montada no pátio do bloco I do Câmpus II (na avenida Francisco Bellusci, 1.000) para receber os estudantes, que passam por exame sorológico como medida preventiva acerca da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Os alunos foram divididos em grupos de cinco ou seis pessoas para atendimento em horário pré-determinado a fim de evitar aglomeração e respeitando o distanciamento necessário e o uso de máscara facial. No caso dos servidores da Instituição, outros equipamentos de proteção individual (EPIs) também foram utilizados.

“[Os alunos passam por] triagem [para identificação] de possíveis portadores do vírus. [Haverá] acompanhamento no semestre com outros exames”, informou o chefe do Departamento de Medicina da Instituição, Prof. Dr. Miguel Ângelo De Marchi. O teste negativo é um dos critérios para o início das atividades no Internato na próxima segunda-feira, 6, na Santa Casa de Araçatuba.

Em caso de suspeita de infecção pela Covid-19, o estudante será encaminhado para avaliação médica, isolamento domiciliar ou hospitalar e passará por acompanhamento com testes sorológicos pelas semanas seguintes.

Os alunos que encerraram o 9º termo e que devem ingressar no 10º termo do curso de Medicina cumpriram a primeira fase do Internato na Santa Casa de Adamantina. A próxima fase será em Araçatuba.

Alunos que ingressam no 11º termo

Já os estudantes que concluíram o 10º termo e caminham para o 11º termo do curso (Turma 1) e que já estavam em atividade de Internato na Santa Casa de Araçatuba, onde permanecerão no próximo semestre, farão a sua rematrícula posteriormente porque, no momento, estão repondo horas de atividades práticas em razão da paralisação temporária de aproximadamente duas semanas do Internato hospitalar devido à pandemia de Covid-19.

Alunos dos demais termos devem aguardar o calendário geral de rematrícula de estudantes veteranos, a ser divulgado nas próximas semanas.

A previsão é que o segundo semestre letivo de 2020 tenha início oficialmente em 3 de agosto. “Quanto ao retorno das aulas presenciais, dependemos de autorização dos órgãos oficiais como o Governo do Estado e o Conselho Estadual de Educação de São Paulo [CEE-SP]”, completou o pró-reitor de Ensino da UniFAI, Prof. Dr. Delcio Cardim.