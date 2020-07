Filhos do cantor Leonardo sofrem acidente de carro

Na noite da última terça-feira (30), um carro com dois filhos do cantor Leonardo, João Guilherme e Matheus Vargas, e Leandrinho, filho de Leandro, caiu de uma ponte em Jussara, interior de Goiás. Segundo testemunhas informaram ao Mais Goiás, o acidente aconteceu por volta das 21h30.

Ainda de acordo com testemunhas, o veículo, que seguia rumo à fazenda Talismã, era conduzido pelo motorista de Leonardo. O carro perdeu o controle devido à poeira da pista e caiu de uma ponte. Ninguém teve ferimentos graves. Leandrinho teria tido uma luxação no braço, que melhorou no dia seguinte.

Após o acidente, os passageiros contactaram a família e aguardaram por eles na cidade de Santa Fé de Goiás, município a cerca de meia hora de Jussara. Um caminhão que passava pelo local também teria prestado ajuda.



O carro foi retirado do local do acidente nesta quarta-feira (1º).