Covid-19: laboratório diz que vacina de Oxford não terá fins lucrativos

O diretor-executivo do grupo farmacêutico Astrazeneca, Jorge Mazzei, afirmou que o laboratóio não terá lucro com a distribuição de vacinas contra a Covid-19 durante o período da pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2) no Brasil. O laboratório anglo-sueco participa das pesquisas da Universidade de Oxford, na Inglaterra, em parceria com a Unifesp (Universidade Federal de São Paulo).

“É importante ressaltar que nesse momento não existe lucro da Astrazeneca. O intuito nesse momento é conseguir garantir o maior número de vacinas disponíveis e garantir também uma distribuição homogênea no maior número de países possível”, disse ontem Jorge Mazzei, diretor-executivo do laboratório.

Mazzei foi um dos convidados da comissão externa da Câmara dos Deputados. Por videoconferência, os parlamentares ouviram especialistas envolvidos no desenvolvimento da vacina de Oxford, que se tornou uma das principais esperanças para controlar a pandemia.

“Um dos objetivos da companhia é inicialmente 2 bilhões de doses dessa vacina sob risco”, explicou Mazzei. Existe a expectativa de que a imunização seja distribuída no país ainda em 2020.

O Ministério da Saúde anunciou no último sábado (27) a parceria para a pesquisa e produção nacional da vacina, que é uma das mais promissoras no mundo. No país, a produção ficará a cargo da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz).

“A decisão da companhia foi iniciar tudo isso em paralelo com o estudo clínico. Para quê? Para que no momento que a vacina se comprovar eficaz e segura nós já tenhamos matéria-prima em vacina disponível para iniciar a vacinação dos países que estão dentro desse processo onde o Brasil faz parte”, disse o diretor da Astrazeneca.